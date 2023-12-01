بالفيديو.. عملية القدس ضربة قاصمة للاحتلال في عقر داره

العالم - خاص العالم

واوضح علي فيصل في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان لهذه العملية رمزية كبيرة في سياق النهوض الوطني العارم ،كما تدلل على ان الاحتلال غير قادر على تصفية المقاومة في غزة او الضفة او ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني اينما تواجد في مناطق 48 وفي مناطق اللجوء والشتات.

واضاف فيصل ان في البعد الاسرائيلي هذه العملية بينت ان الجبهة الداخلية الاسرائيلية والمستوطنين وجيش الاحتلال في مرمى نيران المقاومة.

واكد فيصل ان هذه العملية تؤكد لكيان الاحتلال الاسرائيلي انه مهما بذل من جهود في تصفية او قتل المقاومين ومهما قام من اعتقالات والاجتياح لمدن وقرى مخيمات الضفة الغربية فان المقاومة جاهزة لاجتياز كل العقلية العسكرية والامنية اللجويستية للاحتلال وهي قادرة ان تهدد امن كيان الاحتلال وتخترق المنظومة الامنية وقادرة على توجية ضربات قاسمة له.

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