سفير اليمن لدى طهران: سنواصل دعمنا لفلسطين مادامت هناك حاجة

العالم - ايران

وزار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الخميس، السفارة اليمنية في طهران بهددف الاشادة بدعم صنعاء للشعب الفلسطيني حيث التقى السفير اليمني ابراهيم الديلمي.

واشاد امير عبداللهيان في هذا اللقاء بالمواقف القوية لقادة وشعب اليمن في دعم الشعب الفلسطيني وغزة وقال ان دعم اليمن لابناء غزة والضفة الغربية جديرة بالاشادة .

وابلغ امير عبداللهيان تحياته للسيد عبدالملك الحوثي واعرب عن دعمه للحوار الجاري بين صنعاء والرياض وعبر عن امله في ان يقود ذلك الى التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين .

بدوره اعرب السفير اليمني في طهران ابراهيم الديلمي عن شكره وترحيبه بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وابلغه تحيات السيد عبدالملك الحوثي الحارة لقائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وقال اننا نعتبر الدفاع عن الشعب الفلسطيني وغزة واجبا علينا وسنواصل دعمنا لفلسطين ما دامت هناك حاجة لذلك.

واضاف ان قرار قادة صنعاء الدخول في الميدان واستهداف مصالح الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة يندرج في سياق ايماننا القوى بالدفاع عن ابناء غزة والذي اتخذ من قبل قادة صنعاء.

وتابع ابراهيم الديلمي ان الشعب اليمني يتطلع الى السلام بقوة ويسعى الى ارساء دعائم الاستقرار والثبات بالمنطقة .

وقال السفير اليمني في الختام ان الحوار بين صنعاء والرياض يسير في المسار الصحيح ونامل في التوصل الى الاتفاق النهائي ورفع الحصار الكامل عن اليمن واقرار حقوق الشعب اليمني .