شاهد/بايدن يتباهى بقدرته على "تفجير العالم"!

العالم- الامريكيتان

وقال بايدن، ضاحكا، خلال محادثة مع عمال مصنع أمريكي لبناء مراوح توليد الطاقة بالرياح، مشيرا إلى جهاز في يد أحد العمال: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يرتدي شيئا مشابها، ولديه رمز لتفجير العالم".

وأوضح بايدن، في وقت لاحق، أنه كان يشير إلى الأسلحة النووية.

واعتبرت صحيفة "نيويورك بوست"، دعابة رئيس أمريكا غير مناسبة، وعلّقت، قائلة: "إذا كان الرئيس بايدن يحاول إلقاء مزحة، فقد فشل".

الرئيس الأمريكي بايدن، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 81 عاما، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية. ويعتبر الرئيس الأمريكي أن عمره دليل على الخبرة ويصرّ على إنكار وجود مشاكل صحية كبيرة لديه.