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تجارة إيران الخارجية تنمو بنسبة 14بالمئة

تجارة إيران الخارجية تنمو بنسبة 14بالمئة
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري انه في ظل استراتيجية الحكومة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، زاد النمو التجاري للبلاد هذا العام بنسبة 12-14٪ مقارنة مع العام السابق.

العالم - ايران

وقال صفري في تصريح للصحفيين الخميس، على هامش زيارته لسكة حديد وجمارك إنتشه برون، وكذلك اللقاء مع المحافظ وبعض المديرين العامين لمحافظة غلستان (شمال): على الرغم من انخفاض أسعار بعض المواد بما في ذلك البتروكيماويات، في العالم، ولكن من حيث الحجم، شهدنا نموًا بنسبة 57٪ في الصادرات.

وأعرب عن أمله في نمو التجارة والصادرات في البلاد بنهاية العام الحالي، وأضاف: شعار هذا العام هو نمو الإنتاج، ومع مزيد من الاهتمام بهذا المجال، سيستمر نمو الصادرات.

وأشار صفري إلى موقع إيران الجغرافي في عبور البضائع من دول الجوار إلى دول أخرى وقال: إن قدرة بلادنا في هذا القطاع تبلغ 60 إلى 100 مليون طن عبور سنوياً، وإذا تحققت ستكسب إيران ما لا يقل عن 60 مليار دولار سنويا.

وتابع نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: نحن بحاجة إلى إنشاء وتطوير بنية تحتية مناسبة للسكك الحديدية والطرق والبحر في المحافظات الحدودية، بما في ذلك غلستان، حتى نتمكن من الحصول على حصة من حجم الترانزيت.

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