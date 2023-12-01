الحشد الشعبي شكّل فرصة لوحدة شعبي إيران والعراق

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وخلال لقائه حجة الإسلام محمد الحيدري، مدير المديرية العامة للتوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي: اليوم شهرة الحشد الشعبي لا تقتصر على العراق فقط، بل أصبحت عالمية الطابع وآية "أسس التقوى" مثال للحشد الشعبي.

واعتبر رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم إن الحشد الشعبي فرصة لوحدة الشعبين الإيراني والعراقي، وقال: ان الحشد الشعبي بحضور المرجعية وتاييدات قائد الثورة والشهيد سليماني يحظى اليوم بمكانة بحيث يواجه فيه الشعبان الايراني والعراقي مؤامرات الأعداء من خلال الوحدة.

وذكر أن الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس كانا الركيزتين الأساسيتين لعمل الحشد الشعبي وتأسيسه.