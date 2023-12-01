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رسام كاريكاتير عربي يثير ضجة برسومه المسيئة للمقاومة!

رسام كاريكاتير عربي يثير ضجة برسومه المسيئة للمقاومة!
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن هجوماً واسعاً على رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج مبتكر الشخصية الشهيرة "أبو محجوب" بعد تداول رسومات له تهاجم المقاومة وتضعها في كفة واحدة مع جيش الاحتلال.

العالم- فلسطين

واستغرب ناشطون من نشر هذه الرسومات في صحف أجنبية في ذات الوقت الذي يقوم فيه حجاح بنشر رسومات تضامنية مع غزة في صفحته على "فيسبوك" وفي مواقع عربية.

ونشر حجاج في حسابه على موقع إكس، مبرراً بأنه نشر رسوماته تلك على موقع هولندي وهو ذو سقف عالٍ، مشيراً إلى أن تلك الرسومات قديمة وتنتقد "حماس" وأنه لا يخجل من انتقاد كل الفصائل الفلسطينية ولكن "ليس الآن".. مؤكدا: "أتشرف حالياً بالدفاع عن المقاومة في معركتها الفاصلة" حسب قوله.

ونفى ناشطون أن تكون الرسومات قديمة حيث إن مواضيعها تتعلق بالعدوان الحالي على غزة إضافة إلى إرفاقهم صوراً تشير إلى موعد نشر الصور على المواقع المختلفة في تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.

ورد حجاج في تغريدة أخرى طالبا عدم الحكم عليه بسبب عدة رسومات، مؤكدا أنه يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وقال: "إذا لم تعجبكم رسوماتي تلك سامحوني وأعدكم بمزيد الإبداع في خدمة كل قضايا الأمة كما عهدتموني".

وعماد حجاج (55 عاما) هو رسام كاريكاتير أردني، عمل في عدة صحف محلية وعربية، وتتناول رسوماته الوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم وهو مبتكر الشخصية الساخرة الشهيرة في الأردن "أبو محجوب".

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