الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الوفد الايراني يغادر مؤتمر التغيّر المناخي في الامارات

الوفد الايراني يغادر مؤتمر التغيّر المناخي في الامارات
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

غادر الوفد الايراني الذي يقوده وزير الطاقة للجمهورية الاسلامية "علی اکبر محرابیان"، مقر مؤتمر التغير المناخي الدولي (كوب 28) في دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك احتجاجا على حضور ممثلي الكيان الصهيوني المجرم فيه.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني لن يشارك في مؤتمر التغير المناخي.. والسبب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف