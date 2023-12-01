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بعد انتهاء الهدنة... آلة قتل الاحتلال تسهدف ابناء غزة من جديد +فيديو

الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء وارتكاب الاحتلال للمجازر في قطاع غزة عادت من جديد بعد انتهاء الهدنة التي امتدت لمدة 7 أيام برعاية مصرية قطرية.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان حتى هذه اللحظة استشهد اكثر من 15 اشخاص في اكثر من مجزرة من مختلف مناطق قطاع غزة من رفح حتى شمال القطاع ، وسط سماع لاصوات الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في اكثر من محور مدينة غزة.

واشار مراسلنا ان هناك معلومات تفيد بهجوم للمقاومة على حاجز وسط قطاع غزة، مضيفا ان خلال الساعات الاولى الاحتلال الاسرائيلي ضرب بقوة منازل المواطنين وقصف منزل في منطقة عسقولة شمال قطاع غزة ومنزل لعائلة قنديل وسط القطاع و منزل لعائلة عدوان جنوب القطاع.

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وتابع ان في محافظة خان يونس يهدد الاحتلال السكان باخلاء الفوري من المنازل، فيما يشن عدد من الغارات في اليوم 56 من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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