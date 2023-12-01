من يرفض الهدنة في غزة وهل سيحقق نتنياهو هدفا بمعاودته العدوان؟

العالم - خاص بالعالم

وانتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ). وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استأنف "القتال ضد حركة حماس"، فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في مستوطنات قريبة من القطاع.

وقال مراسل قناة العالم في الضفة الغربية، الزميل فارس الصرفندي: يتهمون حركة حماس بأنها هي من نقض الوعود وخالف الشروط وبأنها هي من رفضت الاستجابة للافراج عن كل الاسرى الاسرائيليين لديها وانها هي من يتحمل عودة العمليات القتالية في قطاع غزة، هذه مسوغات الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف مراسلنا: ولكن بالمقابل نستطيع ان نقول إن كل التصريحات الاسرائيلية السابقة لا سيما من بنيامين نتنياهو ومن يواف غالانت كانت تشير الى انهم يريدون العودة الى العمليات القتالية رغم ان حركة حماس في آخر تصريحات لها كانت تقول انها معنية بتمديد الهدنة، هناك عمليا محاولة لقلب المشهد على مستوى العالم اي انهم يحاولون بشتى الطرق ان يقولوا بأنهم كانوا يريدون استمرار الهدنة والتهدئة لكن حركة حماس خالفت الشروط وعملت بعكس ما كان الاتفاق عليه.

وتابع الزميل فارس الصرفندي: لكن الحقيقة لو عدنا الى التصريحات الاخيرة على مدار الثلاثة ايام الماضية وسمعنا ما كان يقوله بنيامين نتنياهو وما قاله لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قال له نحن معنيون بالعودة الى المعركة وان لدينا اهدافا نريد تحقيقها، لكن الغريب ان لا احد في داخل الاحتلال الاسرائيلي يقول لنتنياهو أنك في 47 يوما لم تحقق هدفا واحدا فهل ستعود للقتال لتحقق اهدافا لم تستطع تحقيقها على مدار الايام الماضية؟