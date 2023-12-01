'حماس' تحمل الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان النازي على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وجاء في بيان حمس قوله: نحمل الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على غزة.. حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي وجثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم واثنين من المحتجزين الإسرائيليين.

وضاغت حماس فس بيانها: الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي.

كما حملت حماس الادارة الاميركية مسرولية تداعيات عدم تمديد الهدنة، قائلة: تتحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة، بعد دعمها المطلق له والضوء الأخضر الذي منحته إياه مجدداً عقب زيارة وزير خارجيتها.

وقالت: نؤكّد أن شعبنا الصامد على أرضه، ومقاومته الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام المُظفّرة، التي تتصدّى الآن للعدوان على كل المحاور، وتستأنف عملياتها البطولية؛ ستُفشِل أهداف هذا العدوان الإجرامي.