مراسلة العالم: الاوضاع مشتعلة في الضفة الغربية وقطاع غزة +فيديو

العالم - مراسلون

واضافت مراسلتنا ان خلال طوال ايام الهدنة الـ7 السابقة شن الاحتلال الاسرائيلي حمالات شرسة على المخيمات في شمال الضفة الغربية اخرها كان في مخيم جنين ما أثر وصدم المواطنين خاصة بعد نباء استشهاد اثنين من المقاومين ومن ابرز قادة كتيبة جنين.

واشارات الى ان كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس حركة الجهاد الاسلامي اصدرت بيانا قالت فيه انها تعد العدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي اغتال ابرز قادتهم وان هذا لن يثنيهم عن مواصلة المقاومة داخل المخيم وان ما ینتظر الاحتلال خارج المخيم هو بالتاکید اكثر مما هو داخل المخيم.

واوضحت ان هناك تصعيدات من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الاقتحامات المتواصلة منذ بدء عملية طوفان الاقصى في جميع مدن الضفة الغربية ، حيث شنت حملة اعتقالات في الخليل وبيت لحم وكان هناك اقتحام في بلدة عرابة حيث سجلت اصابة وقد اطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والسامة تجاه المواطنين وكان هناك اقتحام عنيف في اريحا، بالاضافة الى استمرار اعتداءات المستوطنين حيث سجلت اعتداءات هذا الصباح في القرى المحيطة بمدينة سلفيت ونابلس وهي تجري بحماية جنود الاحتلال.

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