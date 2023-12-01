تفاصيل خطة الاحتلال لاغتيال قادة 'حماس'

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين صهاينة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة "حماس"، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

وبحسب الصحيفة، "دعا البعض إسرائيل إلى اغتيال خالد مشعل رئيس حماس في الخارج وآخرين على الفور" بعد عملية طوفان الاقصى في7 تشرين الأول الماضي، الذي نفذته الحركة على الكيان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة".

وفي حين لفتت إلى أن "عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تتم فيها العملية"، أوضحت أن "هذه المخاوف لم توقف إسرائيل بالسابق، إذ كانت تفلت دائما من التداعيات السلبية لعمليات الاغتيال في الخارج".