مشهد قاس.. بنك اهداف الكيان الاسرائيلي في غزة!

العالم - خاص بالعالم

مسلسل القتل يتجدد في قطاع غزة.. شهداء وجرحى بالجملة غالبيتهم اطفال ونساء سقطوا في غارات مكثفة على مختلف انحاء القطاع بعد استئناف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة.

وبعدما فشلت جهود الوساطة في اطالة امد الهدوء النسبي الذي شهده القطاع لسبعة ايام وفور انتهاء الهدنة عند الساعة السابعة، دوت مجددا في انحاء غزة اصوات الانفجارات والقصف المدفعي والاشتباكات فيما عادت سيناريوهات الايام السبعة والاربعين التي سبقت الهدنة لتتكرر من جديد: مشاهد ابطالها الاطفال، والمنازل السكنية المدمرة والضحايا العالقون تحت الانقاض والمستشفيات المكتظة بالجرحى والجثامين المرصوصة الى جوار بعضها البعض وذوو الشهداء المكلومون.

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الغارات على القطاع تركزت على مخيم جباليا شمالا والنصيرات في الوسط وخانيونس جنوبا ورفح شرقا، فيما افادت مصادر بإندلاع إشتباكات عنيفة في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وفي اول تعليق لها بعد استئناف العدوان على القطاع، حملت حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية استئناف الحرب، وقالت في بيان ان الاحتلال رفض التعامل مع جميع العروض التي قدمتها الحركة في مفاوضات جرت طوال الليل، لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان.

وكشفت حماس أنها عرضت تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم اثنين من المحتجزين الاسرائيليين كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، لكن الاحتلال رفضها كلها.

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وفيما أكدت الحركة انها ستفشل أهداف العدوان على غزة حملت واشنطن المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الاحتلال بعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجددا عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن للكيان المحتل.

ونقل الاعلام العبري عن مصدر عسكري اسرائيلي ان الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفيما كانت وزارة الحرب الاسرائيلية قد اعلنت تمسكها بخيار العدوان حتى تحقيق اهدافه، قال وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير انه يجب سحق غزة بكل قوة وتدمير حماس والعودة إلى القطاع بلا تنازلات أو صفقات.