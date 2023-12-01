صورة/ممثلة أميركية تضرب عن الطعام دعماً للهدنة في غزة

العالم- فلسطين

ويشارك في الحملة إلى جانب الممثلة، خمسة سياسيين أميركيين من ولايات مختلفة.

وقالت نيكسون، التي ترشحت سابقًا لمنصب عمدة مدينة نيويورك، أمام حشد خارج البيت الأبيض إن طفليها يهوديان، وأجدادهما من الناجين من المحرقة، وتابعت: "لقد طلب مني ابني استخدام أي طريقة لأقول بصوت عالٍ قدر الإمكان ضرورة عدم تكرار ما جرى في الماضي".

وأشارت الممثلة إلى أن "إسرائيل في سبعة أسابيع قتلت في شريط جغرافي ضيق عدداً من المدنيين يفوق مجموع من قتلوا خلال 20 عاماً من الحرب في أفغانستان بأكملها".

وأضافت: "لقد سئمت وتعبت من الناس الذين يفسرون ذلك بالقول إن الخسائر في صفوف المدنيين هي حصيلة روتينية للحرب. لا شيء روتينياً في هذه الأرقام. ليس هناك من شيء روتيني بما يتعلق بهذه الوفيات".

وبينما تنهي نيكسون مشاركتها الثلاثاء لتعود إلى متابعة أعمالها في نيويورك، من المقرر أن يستمر ناشطون آخرون في إضرابهم لمدة خمسة أيام.

وسبق لسينثيا نيكسون، الفائزة بجائزتي إيمي عن دوريها في مسلسلي "لاو أند أوردر" و"سكس أند ذا سيتي" أن وقّعت في وقتٍ سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني رسالة مفتوحة تدعو لوقف الحرب على غزة.