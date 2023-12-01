حرب الإبادة تهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى

العالم- فلسطين

وفيما يلي إليكم نص تصريح صحفي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:

تتواصل حرب الإبادة الصهيونية بحق شعبنا وأرضنا، ولا تخفي هذه الحرب نوايا وأهداف العدو الحقيقية التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة بشكل أساسي في قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير من تبقى منهم، وهذا المخطط تتضح تفاصيله من خلال وقائع الحرب الوحشية سواء أعداد الشهداء في صفوف المدنيين.

النساء والأطفال وضرب المباني السكنية ومطالبات جيش العدو للمواطنين بالتوجه نحو رفح وتحذيرهم من البقاء في خانيونس، إن هذا وغيره يكشف حجم الخداع. والتضليل الذي يمارسه العدو على العالم الذي لا زالت بعض دوله وحكوماته ووسائل إعلامه محكومة لدوائر القرار الأمريكي التي تهيمن على كل شيء وتفسد منظومة القيم الإنسانية بكاملها.

لقد تجاوبت المقاومة الفلسطينية مع كل الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية وأثبتت التزامها بما تتفق عليه وتتعهد به، ولكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة، وهو يصر على استمرار الحرب والقتل لإشباع غريزة الانتقام لدى قادة جيشه وحكومته التي تريد الاحتفاظ بمواقعها على حساب الدم الفلسطيني وتريد إظهار قوتها ولو ادى ذلك إلى قتل وإعدام من بقي من أسراه لدى المقاومة.

إننا نحمل العدو كامل المسؤولية عن كل ما يحدث، وليعلم العالم أجمع أننا لن نتراجع عن نهجنا وطريقنا ولن نستسلم بل سنقاتل العدو بكل السبل و مهما بلغت التضحيات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 1 ديسمبر 2023