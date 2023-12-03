المقاومة العراقية تستهدف القاعدة الأمريكية في مطار الجير بسورية

العالم – خاص بالعالم

ردا على الجرائم الاسرائيلية ودعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته تواصل فصائل المقاومة على عدة جبهات استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد الأمريكية.

وردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير بريف الحكسة شمال شرق سوريا برشقة صواريخ كبيرة، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر.

استهداف جاء بعد ساعات من وصول طائرات شحن عسكرية محملة بالمعدات وأدوات الدعم للقواعد الأمريكية في سوريا إلى مطار الجير.

وعلى الحدود الجنوبية للبنان مع الأراضي الفلسطينية المحتلة اعلن حزب الله استهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي في زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما أعلن حزب الله‏ استهداف آلية عسكرية اسرائيلية في قاعدة بيت هيلل بالصواريخ الموجهة ‏موقعا طاقمها بين قتيل وجريح، بالمقابل اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بإصابة عدد من الجنود جراء استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في بيت هيلل بصاروخ موجه انطلاقا من الاراضي اللبنانية، كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستهداف أدى إلى إصابة أحد عشر إسرائيليا.

مواقع الاحتلال وجنوده في الراهب وراميا وحانيتا كانت هي الأخرى هدفا لمقاتلي حزب الله الذي أكد استهدافها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي اثر تلك التطورات جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان.

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