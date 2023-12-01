الديوان الكويتي يكشف عن صحة أمير الكويت

العالم- الكويت

وقال الديوان الأميري الكويتي أن الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة حاليا.

وكان الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين زعم في وقت سابق، عبر حسابه في موقع "إكس"، ان حالة أمير الكويت تبدو حرجة.

واضاف كوهين أنه "من المقرر نزع الأجهزة عن أمير الكويت في اليوم التالي".

وقدم فيديو يُظهر النشاط الملحوظ للسيارات في باحة المستشفى الذي يتواجد فيه أمير الكويت.

النشاط الملحوظ للسيارات في باحة المستشفى الذي يتواجد فيه أمير الكويت

لكن، وزير شؤون الديوان الأميري أكد بحزم أن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة والحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة من مصادرها الرسمية.