مسيرات داعمة للمقاومة ومواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"في الخليل؛ انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الحسين بعد صلاة الجمعة دعماً للمقاومة وإسنادا لغزة ورفضا لجرائم الاحتلال المتواصلة.

وتوجهت المسيرة لدوار ابن رشد ثم إلى منطقة باب الزاوية، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس ورددوا هتافات لكتائب القسام والقائد محمد الضيف وسط دعوات متواصلة لتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فتى في منطقة طرامة بدورا جنوب الخليل.

وفي رام الله؛ انطلقت مسيرة جماهيرية من مسجد البيرة الكبير دعما للمقاومة ورفضا للعدوان على غزة، ردد المشاركون فيها هتافات مؤيدة لحركة حماس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية المنشية قضاء بيت لحم، وأطلقوا قنابل الغاز السام، ما أدى لاندلاع مواجهات في القرية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد خروج مسيرة أسبوعية رفضا للاستيطان ودعما لغزة وإسنادا لمقاومتها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شابين بالفخذ، نقلا على إثرها الى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وفي نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نبع سيلون الأثري في قرية قريوت جنوب المحافظة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة القدس مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي واد الجوز بعد اعتداءها على المصلين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للجمعة الثامنة على التوالي.