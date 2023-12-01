المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعا للعدو بمحيط موقع ‏جل العلام

العالم- فلسطين

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانا جاء فيه:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 1-12-2023 م ‌‎ ‎ ‏

17 جمادى الأول 1445 هـ