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عضو بالكونغرس الأمريكي تدلي بتصريحات صادمة بشأن أوكرانيا

عضو بالكونغرس الأمريكي تدلي بتصريحات صادمة بشأن أوكرانيا
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين في مقابلة مع تاكر كارلسون إن مؤيدي تمويل كييف في الكونغرس يستخدمون أي نفوذ لتحقيق هذا الهدف.

العالم _ الأميرکيتان

جاء ذلك في حوار لها نشره تاكر كارلسون بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابعت: "في كل مرة أقابل أعضاء الحزب الجمهوري في أي محل للبقالة يقولون: ساعدي من فضلك زيلينسكي! إنه يرتدي تلك القمصان الخضراء اللطيفة طوال الوقت! نعم، لقد نسي هذا الرجل بالفعل كيفية ارتداء البدلة وربطة العنق".

وأضافت غرين أن أي شخص لا يرغب في تمويل أوكرانيا يصبح تلقائيا عدوا لواشنطن وداعما لبوتين ويخسر الرعاة.

وقالت: "في واشنطن يملك المجمع الصناعي العسكري وغيره من الصناعات الكبرى جماعات ضغط خاصة بها، ويمكنهم تنظيم حملة لجمع التبرعات لك بين عشية وضحاها، والعثور على مئات الآلاف من الدولارات لك كعضو في الكونغرس. ولن تضطر إلى قضاء ساعات على الهاتف للاتصال بالمانحين واحدا تلو الآخر".

ووفقا لها، إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تهتم بما أسمته "الولاية الحادية والخمسين" (أوكرانيا – المحرر) أكثر من اهتمامها بجميع الولايات الأمريكية الأخرى مجتمعة.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد قال في وقت سابق إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل "إسرائيل" وأوكرانيا قبل العطلة. وفي الوقت نفسه، وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.

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