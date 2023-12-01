العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على توقف الاعلام العبري عن استعراضات القوة من جانب كتائب القسام خلال عملية اطلاق الاسرى في شمالي القطاع وعند عملية القدس البطولية.

كما سلط البرنامج الضوء على عودة الاحتلال باستئناف عدوانه الوحشي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة ورفض العدو عروضا قدمتها حركه حماس للوسطاء من اجل تبادل أسرى مدنيين لديها.

وحول سبب استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة مجددا، اكد وليد محمد علي منسق "شبكة قادرون معا" من بيروت، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يريد الإظهار مرة اخرى، بانه حقق شيئا من الاهداف التي اعلنها في بداية المعركة، حيث كان نتنياهو يحاول منذ اليوم الاول للهدنة ان ياخذ صورة المنتصر، فزار احد القواعد، واعلن تصريحات باننا انجزنا واطلقنا سراح المعتقلين فجاء الرد مباشرة في منتصف نهار اليوم التالي وفي قلب ساحة فلسطين، بميدان الجندي المجهول لتقول له، انت كاذب ونحن موجودون بكامل قوتنا وطاقاتنا واستعداداتنا،

ولفت محمد علي أن الكيان فشل بالتالي في اخذ الصورة في تلك المعركة وهو يسعى الان أن يبرز نشاطا جديدا وكأنه قد حقق شيئا، لكن نقول بانه سيغرق اكثر، وسيفشل اكثر، وسيكون اسراه اعدادها اكبر، وآلياته مدمرة بعدد اكبر في هذه الجولة.

وتطرق البرنامج الى ما حدث مع عودة الغارات الصهيونية على قطاع غزة، فقد اعطى الامريكيون الاحتلال مهلة زمنية محددة من اجل تحقيق الاهداف المرسومة لانهاء هذه المهمة.

كما تناول البرنامج موضوع "تصفية حماس هدف غير قابل للتحقق"، هذه الحقيقه التي فرضت نفسها على الاحتلال بعد معركة" طوفان الاقصى"، وما تلاه من عدوان وحشي على قطاع غزة، وهو ما بات الصهاينة مقتنعين به.

ضيف البرنامج:

- د. وليد محمد علي منسق "شبكة قادرون معا" من بيروت

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