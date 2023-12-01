فيديو خاص: حزب الله، اسلحة جديدة دخلت المواجهة

العالم - لبنان

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين لقناة العالم الاخبارية الجمعة: من الواضح عدم التزام العدو بالهدنة واستمرار التفاوض لهدن اخرى، وبدأ بعد نصف ساعة من انتهاءها وعاد الى سيرته الالولى، وبالتالي هذا يعني ان الجبهات التي كانت مساندة ومهمة لنصرة اهل غزة والمقاومة في القطاع والضفة عادت ايضا الى سيرتها الاولى.

واضاف: اليمن اصدر بيانا بانه سيمارس ما يستطيع للضغط على هذا الكيان لايقاف هذا العدوان وكذلك المقاومة في العراق، وحزب الله في لبنان اعلن منذ اللحظة الاولى للعدوان بأنه ما يقوم به من حرب فعلية ومواجهة حقيقية وعلى امتداد الجبهة الجنوبية من الناقورة الى مزارع شبعا نصرة لأهل غزة والمقاومة في فلسطين.

وتابع عزالدين: بالتأكيد عادت سخونة هذه الجبهة كما كانت، وهذا الامر بات مرهونا بردع العدو، كما ان من الواضح من المواجهات التي تحصل منذ الرابعة من مساء اليوم وحتى الان، وطالما هناك عدوان وعدو يرتكب المجازر بحق اهلنا في غزة واعتداء على لبنان وقرى لبنان والمدنيين في لبنان فان هذه المواجهة ستكون قوية وستستمر ولن تهدأ حتى ارغام العدو على وقف اطلاق النار.

واعتبر ان توسع رقعة المواجهة مازال قائما بالتمام ضمن المعادلة التي رسمها الامين العام لحزب الله في آخر خطاب له بان اعيننا ستبقى على الجبهة والميدان، سواء في جنوب لبنان او جنوب فلسطين، والميدان هو الذي يتكلم عن نفسه، واي شيء آخر مرتبط بطبيعة الميدان.

واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين ان المواجهات التي تجري في الجنوب هي حرب حقيقية وقوية وشرسة وفي كل الميادين سواء ما يتعلق بتدمير المواقع او الاسلحة الجديدة التي دخلت في المواجهة، والجبهة مفتوحة والميدان مشتعل، وهذه التطورات وكل ما يمكن ان يوسع او يضيق الحرب حسب طبيعة الميدان.