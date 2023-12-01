ما قصد قائد الثورة من خطة إجراء استفتاء شعبي بأراضي فلسطين؟

العالم _ إيران

وسبق سماحته ان قام بشرح خطة إجراء استفتاء شعبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدة فقرات حيث سنتطرق هنا إلى أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء فيها:

1- سيكون لجميع سكان فلسطيين الاصليين الذين كانوا مقيمين فيها منذ 100 عام ، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود، الحق في المشاركة في استفتاء تقرير المصير.

2- سيكون لممثلي الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين واليهود دور أساسيا وإداريا في جميع مراحل التخطيط وتنفيذ المشروع.

3- بهدف تسهيل مشاركة جميع الفلسطينيين اينما تواجدوا في الاراضي المحتلة او خارجها، وخاصة اللاجئين، في هذا الاستفتاء، سيتم تنفيذ المشروع العالمي لتحديد الهوية والتعداد السكاني وتسجيل الهوية الشاملة لجميع السكان الأصليين لفلسطين في الداخل والدول الأخرى؛حيث ستتولى منظمة دولية بحضور ممثلين عن الشعب الفلسطيني مهمة تنفيذ هذا المشروع.

4- كما سيتم تشكيل لجنة دولية بإشراف ومشاركة الأمم المتحدة وبحضور ممثلي الشعب الفلسطيني لتنفيذ الخطة المذكورة والتركيز على القضايا الأساسية لفلسطين بما فيها التاريخية والسيادية والإقليمية إلى جانب قضايا المدينة المقدسة.

5- فيما سيتم تشكيل صندوق دولي بمساعدة أعضاء المجتمع الدولي تحت إشراف اللجنة المذكورة لتعزيز ودعم تنفيذ هذه الخطة.

ويذكر بان هذا المشروع يقوم على قاعدة الديمقراطية الرائجة المعترف بها في العالم، ولا يستطيع أحد أن يشكك في رقيه ونجاعته.