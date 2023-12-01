اكثر من 200 غارة و70 شهيدا خلال العدوان على غزة

العالم - فلسطين

وارتفعت الحصيلة لـ10 شهداء بينهم 5 أطفال بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الصبيحي في رفح

واستشهد ايضا 11فلسطينيا في سلسلة غارات على رفح بينهم 9 في قصف منزل لعائلة عدوان وسط رفح فيما شملت الغارات منزلا لعائلة حسين بتل السلطان وزقوت وسط المدينة.

كما استشهد 4 مواطنين وعدد من الاصابات في استهداف منزل يعود لعائلة ابو عبيد بالقرب من منطقة العبد جبر في مخيم يبنا.

وارتفعت اعداد الشهداء إثر استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 7 شهداء.

واستهدف الاحتلال منزل عائلة قنن غرب مدينة خان يونس ما ادى لارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

وارتقى شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة عبسان شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما وصل شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل قرب سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 و 15 إصابة خلال قصف إسرائيلي على بوابة مدرسة الدحيان بالقرب من رمزون الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة فيما ارتقى شهيدان في قصف سيارة في شارع الصفطاوي بالقرب من مدرسة عباد الرَّحمـٰن بغزّة.

كما استشهد مسعفان خلال محاولتها نقل الجرحى قرب مشفى الشفاء.

واستشهد الفتى بدر أيمن أبو خبيزة 16 عاما في قصف إسرائيلي على المغراقة جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان في الغارة على شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد حليمة بخان يونس بشكل كامل.

واستشهد مصور فضائية الأقصى عبد الله درويش "أبو مؤمن" بقصف إسرائيلي على غزة.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي/ علاء السراج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.

وجرت اشتباكات ضارية في منطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال في منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة

كما دمرت مقر بلدية بيت بيت لاهيا بشكل كامل.

واعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أدهم شحيبر 35 عاما برصاص الاحتلال خلال محاولته تفقد منزله جنوب مدينة غزة

كما استشهد ياسر عبد الباسط المصري بعد تعرض للقنص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

وكان فتى فلسطيني استشهد برصاص قناص اسرائيلي في منطقة الصفراوي شمال غزة واصيب مصور صحفي جنوب المدينة.

وفي سياق متصل أعلنت الأنروا استشهاد احد موظفيها متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على غزة ما يرفع عدد القتلى إلى 110.

ووجهت المقاومة الفلسطينية ضربة صاروخية تجاه غلاف غزة وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم مجهول بالقرب من نتيفوت ولم يتم إطلاق أي إنذار.

وقالت إدارة معبر رفح ان المعبر لم ولن يشهد دخول شاحنات مساعدات باستثناء سبع شاحنات وقود.