استشهاد الصحفي أدهم حسونة بقصف الاحتلال على غزة

العالم- فلسطين

هذا واستشهد اكثر من 70 مواطنا فلسطينيا في سلسلة غارات نفذتها الطائرات الإسرائيلية وزادت عن 200 غارة على مختلف مناطق قطاع غزة في اول ساعتين من اليوم 56 من الحرب.

وارتفعت الحصيلة لـ10 شهداء بينهم 5 أطفال بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الصبيحي في رفح.

واستشهد ايضا 11فلسطينيا في سلسلة غارات على رفح بينهم 9 في قصف منزل لعائلة عدوان وسط رفح فيما شملت الغارات منزلا لعائلة حسين بتل السلطان وزقوت وسط المدينة.

كما استشهد 4 مواطنين وعدد من الاصابات في استهداف منزل يعود لعائلة ابو عبيد بالقرب من منطقة العبد جبر في مخيم يبنا.

وارتفعت اعداد الشهداء إثر استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 7 شهداء.

واستهدف الاحتلال منزل عائلة قنن غرب مدينة خان يونس ما ادى لارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

وارتقى شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة عبسان شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما وصل شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل قرب سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 و 15 إصابة خلال قصف إسرائيلي على بوابة مدرسة الدحيان بالقرب من رمزون الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة فيما ارتقى شهيدان في قصف سيارة في شارع الصفطاوي بالقرب من مدرسة عباد الرَّحمـٰن بغزّة.

كما استشهد مسعفان خلال محاولتها نقل الجرحى قرب مشفى الشفاء.