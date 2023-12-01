المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة وتوجه رشقات صاروخية

العالم _ فلسطين

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بــ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

كتائب القسام تقصف اسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

وأعلنت كتائب القسام مغتصبتي “نتيفوت” وسديرت وقاعدة رعيم العسكرية برشقات صاروخية.

واستهدفت ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود بقذيفة “تاندوم” والأسلحة الرشاشة شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ لها: إنها دكت تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ “رجوم” عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل

كما أعلنت قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابةً صهيونيةً بعبوة “شواظ” شمال مدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.

وأعلنت سرايا القدس عن قصف تجمع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت عن قصف المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا صباح اليوم.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية عن استهداف سديروت وكفار عزة برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا.