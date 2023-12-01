محادثات هاتفية بين وزيري خارجية ايران وعمان حول تطورات غزة

العالم - إیران

وقال امير عبداللهيان لنظيره العماني ان عودة الصهاينة لارتكاب جرائم الحرب ضد اهالي غزة تدل على عدم اكتراثهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ومن الضروري ان تزيد كافة الدول الاسلامية من جهودها لايقاف هذه الجرائم.

وشدد امير عبداللهيان على انه سمع من قادة المقاومة خلال زيارته الى بيروت الاسبوع الماضي بأن رد المقاومة على استئناف الصهاينة لهجماتهم ، سيكون باعثا على الندم واشد قساوة من ذي قبل.

من جهته اعتبر البوسعيدي بأن اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها في المنطقة ، هو مدعاة للأسف ، وشدد على ضرورة ارساء هدنة مستدامة وارسال المساعدات الانسانية بصورة واسعة وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي بهذا الصدد.