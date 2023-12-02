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كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر في غزة

كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر في غزة
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أنها قصفت تل أبيب بالصواريخ.

العالم - فلسطین

وقالت كتائب القسام ان استهداف تل ابيب بالصواريخ جاء ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها استهدفت قوة "إسرائيلية" راجلة متمركزة في بيت حانون .

وسبق أن أعلن الاحتلال، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.

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