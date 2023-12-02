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غريفيث: سكان غزة لا يوجد أي مكان آمن يذهبون إليه

غريفيث: سكان غزة لا يوجد أي مكان آمن يذهبون إليه
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

العالم - فلسطین

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف غريفيث، أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه "عندما تصمت الأسلحة"، وأن الوضع في خان يونس هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.

وتابع في بيانه: "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجددا للإخلاء، وانهارت الآمال".

وأشار إلى أن جميع سكان غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.

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