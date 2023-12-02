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كتائب القسام وسرايا القدس:

استهداف تل أبيب برشقتين صاروخيتين رداً على المجازر الصهيونية

استهداف تل أبيب برشقتين صاروخيتين رداً على المجازر الصهيونية
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، دك تل أبيب ومدينة القدس المحتلة وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية.

العالم-فلسطين

وقالت الكتائب في بيان لها: إنها قصفت “تل أبيب” برشقتين صاروخيتين رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت في تاسعة البهاء تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرارا لمعركة #طوفان_الأقصى.

كما أعلنت السرايا عن قصفها مدينة القدس المحتلة ومدن العمق برشقات صاروخية.

ومنذ خرق قوات الاحتلال اتفاق التهدئة تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل إلى جانب توجيه رشقات صاروخية لمواقع الاحتلال.

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