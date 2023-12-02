أحزمة نارية وإبادة جماعية مستمرة و 178 شهيدًا خلال يوم واحد

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ صباح الجمعة وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدا، فيما أصيب 589 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

بالمقابل ردت المقاومة على جرائم الإحتلال وأعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، دك تل أبيب ومدينة القدس المحتلة واسدود وعسقلان وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية.

وفي الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله، قصف خمسة مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الصهيوني عبر الحدود مع لبنان، في وقت زفت فيه اثنين من مقاوميها في غارات إسرائيلية.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه اصابات ‏مؤكدة كما استهدف المجاهدونعند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة بصواريخ الكاتيوشا "الغراد"، مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر الجمعة بلدة حولا، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في المرابض.

وبإمكانكم هنا متابعة أحدث و أهم التطورات بشأن العدوان على غزة..

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-طيران الاحتلال يدمر 3 مساجد بشكل كامل في خان يونس جنوبي قطاع غزة

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الحزام الناري العنيف الذي استهدف المناطق الشرقية و الشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم

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