الاحتلال فشل في جميع أهدافه من العدوان على غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار العقيد أكرم سريوي إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن ثلاثة أهداف هي القضاء على حماس واستعادة الأسرى بالقوة وضمان ألا تشكل غزة خطرا مستقبلا، وهو قد فشل في جميعها.

وفيما أشار إلى أن هذا كان سبباً أساسيا في عقد الهدنة، أوضح: لو استطاع جيش الإسرائيلي استعادة الأسرى بالقوة لما أقدمت على القبول بالهدنة والتفاوض وعمليات التبادل التي جرت.

وأضاف أن: الإسرائيلي مقتنع جدا أنه لا يستطيع استعادة الأسرى بالقوة ولن يستطيع أن يستعيدهم أحياء سوى عن طريق التفاوض والرضوخ لقرارات حماس، وهذا صعب على نتنياهو والجانب اليميني، حيث أن من يحكم إسرائيل اليوم هو اليمين المتطرف المتصلب الذي لا يقيم وزنا لأي قيم إنسانية وقرارات دولية.

ولفت إلى أنه: ليست المرة الأولى التي يضع فيها نتنياهو وحكومة الاحتلال عناوين عريضة للحرب ولا تتحقق، حيث فشل سابقا في تحقيق هذه الأهداف في لبنان، وهو يعلم أنه سيفشل الآن.

وأكد أن الاحتلال يعلم أنه لا يمكن أن يقضي على حماس لأنها مقاومة الشعب الفلسطيني، والقضاء على حماس يقتضي القضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله وهذا مستحيل.

ونوه العقيد أكرم سريوي أن: المهم في الجانب العسكري هو أن إسرائيل تحاول أن تظهر بأنها لم تهزم ولم تخضع لقرارات حماس، لأن هناك ضغط كبير في الجانب السياسي داخليا، لا تستطيع إسرائيل سوى الرضوخ إلى مطالب أهالي الأسرى والذهاب إلى تفاوض مع حماس.

وخلص إلى القول إن الهدف الرئيسي من استئناف المعركة اليوم هو القول إن إسرائيل لم تهزم عسكريا وأن المبادرة ما زالت بيدها.

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