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امريكا زودت الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات للعدوان على غزة

امريكا زودت الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات للعدوان على غزة
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن امريكا زودت كيان الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في العدوان على غزة.

العالم-فلسطين

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد "إسرائيل" بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي “بي ال يو-109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

وقد بدأت عملية تزويد "إسرائيل بأسلحة" وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل ولا تزال العملية مستمرة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن امريكا التي زودت أهم حلفاءها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.

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