مصافحة بين أمير قطر ورئيس كيان الاحتلال تثير جدلا واسعا

العالم-قطر

وعلق الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس على المصافحة قائلا: "أعرف لماذا يغضب البعض من طبيعة العلاقة بين إسرائيل وقطر.... هي طبيعية ويجب أن تكون طبيعية... خاصة حين تخدم قضايا تهم البلدان".

وأضاف الخميس في منشور على "إكس":" من غير الطبيعي إنكارها أو تبريرها وكأنها مرحلية فقط. كما هي علاقة تركيا وإسرائيل. فقط هم الإخونج ممن يعيشون خارج الواقع والطبيعي".

وقال الإعلامي الإسرائيلي، روهي كايس في منشور على "إكس": "صورة تاريخية! رئيس دويلة اسرائيل هرتسوغ يصافح أمير دولة قطر الشيخ تميم خلال مؤتمر المناخ في دبي".

وفي وقت سابق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتصافحا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28".

ولا تقيم قطر علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكنها ساعدت في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا بين الاحتلال وحركة "حماس" وانتهت أمس الجمعة. ونشر مكتب هرتسوغ صورة للرجلين وهما يتصافحان وقال إنهما تحدثا.

وانطلقت فعاليات "COP28" في إمارة دبي، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.