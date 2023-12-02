جيش الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم

العالم-فلسطين

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه على منصة "إكس".

وطالب الجيش "سكان مدينة جباليا (المقيمين في البلوكات: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760) وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم فورا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".



وزعم الاحتلال أنه سوف يسمح للسكان المغادرة من "البلوك" إلى آخر قبل قصفه، حيث تم وضع رقم خاص لكل مربع.



وتضمنت الخارطة المنشورة تقسيم قطاع غزة بالكامل إلى بلوكات، حيث طلب من السكان التعرف على مناطق سكنهم، وفق أرقام قام بوضعها على الخارطة.

وقالت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، إن الاحتلال يحاول تضليل الرأي العام بخارطة تهجير متكاملة، وذلك ردا على خطة تقسيم القطاع.



وقالت الجبهة إن الاحتلال يحاول ترويج أن هذه الخارطة هدفها حماية المدنيين من القصف، لكن الحقيقة أنها لا تمثل شيء.

وحذرت من "خطط الاحتلال لتهجير أهل القطاع"، مؤكدة أن سكان غزة صامدون في كل مناطقها، وأن المقامة جاهزة للرد على العدوان.