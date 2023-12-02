نشطاء مواقع التواصل ينتقدون قيام محمد بن زايد باستقبال هرتسوغ

العالم-فلسطين

وقال تركي الشلهوب كاتب وصحفي في تغريدة: في الوقت الذي تدك فيه غزة ويُقتـل المئات تحت وطأة القصف الصهـيوني العنيف.. يستقبل عبدالله بن زايد رئيس الكيان المحتـل بهذه الابتسامة العريضة.. عيال زايد يضحكون على جراحات الأمة!

هذا واستقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ، في أبو ظبي يوم أمس، وظهر بن زايد محتضنا ومحتفيا بالرئيس الصهيوني، الذي حضر قمة المناخ التي انعقدت في الإمارات على وقع المجازر والمذابح في غزة.



وظهر الرئيس الصهيوني مصاحفا وضاحكا مع عدد من قادة وزعماء الأنظمة العربية.