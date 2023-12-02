النائب قاسم هاشم: العدو مستمر في استفزازه للبنان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لمراسل قناة العالم من الحدود جنوب لبنان قال النائب قاسم هاشم: نحن أمام عدو مغامر ومقامر ومتفلت من كل الالتزامات والقرارات والمواثيق، فعلينا أن نتوقع أن يعود هذا العدو بأي لحظة إلى طبيعته وهمجيته وعدوانيته التي اعتدنا عليها منذ لحظة اغتصابه لفلسطين منذ 75 عاما لحد الآن.

وأضاف أن: لبنان له ما له من تجارب مع هذا العدو باعتداءاته وانتهاكاته وحروبه الطويلة التي تكررت، وعلينا أن نتوقع في أي لحظة التعرض لعدوانيته، وهو مستمر سواءاً كانت هناك حرباً على غزة أو فلسطين أو لم تكن.. فالعدو مستمر في استفزازه للبنان، من خلال استمرار احتلاله لأجزاء من أرضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وانتهاكاته وخروقاته اليومية جوا وبحرا وبرا، وانتهاكه السيادة اللبنانية بكل أبعادها.

وشدد على أن هذا العدو لم ولن يفهم يوما لا بسياسة البيانات ولا القرارات ولا المواثيق، وقد تفلت من كل القيم الأخلاقية، وقال: هو لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة، التي عرفت كيف تضع حدا لعدوانيته ولأطماعه في وطننا.

وأضاف: نحن هنا اليوم على أرض تعاطت المقاومة منها مع هذا العدو وفق نهج وخيار أدت إلى انسحابه وهزيمته مرات ومرات.

وخلص النائب قاسم هاشم أن التجارب قد أثبتت أن قوة لبنان هي في مقاومته ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة منذ عام 2000 حتى الآن، حيث كانت هذه المعادلة العامل الأساسي لطمأنة اللبنانيين ووضع حد لأي مغامرة لهذا العدو.

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