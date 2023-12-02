اللواء موسوي: كافة احتياجات قواتنا المسلحة تنتج محليا

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي في تصريح للصحفيين ان ما هو معروض هنا هو ما يمكن عرضه علنا ، وان هناك قسما آخر في هذا المعرض مخصص لعرض ما لا يمكن عرضه علنا وامام الجميع ، ويحظى بسرية، كما ان بعض انجازات القوات البحرية للجيش لا يمكن عرضها في هذا المعرض في الاساس.

وشدد اللواء موسوي ان قسما من هذه الانجازات المعروضة ، يزيد من القدرات القتالية للقوات البحرية بشكل كبير، وان الانجازات التي ستدخل الخدمة مع مرور الوقت ايضا ستزيد من قدرات الوحدات القتالية في القوات البحرية.

واضاف القائد العام للجيش الايراني ان القوات البحرية للجيش تشهد منذ سنوات انطلاقة عمل جهادي للتطور والتقدم وفي كل عام هناك انجازات جديدة تزيد من الاستعداد القتالي للقوات، وعلى سبيل المثال هناك ما تم عرضه من الاقتدار في المحيطات ورفع العلم الايراني هناك.

وردا على سؤال حول المناورات البحرية المركبة المرتقبة بين ايران والصين وروسيا قال اللواء موسوي ان الادميرال (شهرام) ايراني ( قائد القوات البحرية للجيش) قد قدم توضيحا بهذا الشأن وعند ضرورة الاعلان عن مزيد من المعلومات فان الادميرال ايراني هو من سيعلن عن ذلك.