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حزب الله يستهدف موقع ‏رويسات العلم الصهيوني في مزارع شبعا

حزب الله يستهدف موقع ‏رويسات العلم الصهيوني في مزارع شبعا
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ظهر اليوم موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

العالم - لبنان

وأصدرت المقاومة بيانا جاء فيه:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم السبت 02-12-2023 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 02-12-2023 م ‌‎ ‎
‏18 جمادى الأولى 1445 هـ

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