على طريقته الخاصة.. ملاكم بريطاني شهير يتضامن مع غزة +فيديو

العالم- فلسطين

ونشر حساب مفتاح على صفحة "اكس" مقطع فيديو يقول فيه تايسون فيوري: لقد جن جنون العالم لا يوجد أخلاق ولا يوجد إخلاص لايوجد شيئ.. الجميع يفعل ما يقال له فقط.. يتم غسل الأدمغة من قبل الصهاينة الذين يملكون كل البنوك كل الصحف وكل محطات التلفاز..، كما نشر مقطع فيديو لفيوري وهو يستمع لأغنية عن فلسطين.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ57 بتجدد الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي، وارتكاب مجازر ضد الإنسانية من خلال هدم المنازل على رؤوس قاطنيها حيث تركز القصف على المناطق الشرقية لخانيونس جنوبي القطاع. فيما يلقي جيش الاحتلال منشورات تطالب الفلسطينيين بالنزوح الى مدينة رفح.