مجزرة مروعة..طائرات الاحتلال تدمر أكثر من 50 عمارة سكنية شرق غزة

العالم-فلسطين

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء.

وحمل الإعلام الحكومي في بيان صحفي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها بايدن ووزير خارجيتها المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاحتلال باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فوراً، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من (15,200) شهيد وأكثر من (40,000) إصابة.