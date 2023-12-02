شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل خريطة الاحتلال لقطاع غزة وتقسيمه لبلوكات!

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان هذا الاستهداف يضاف الى عشرات الاستهدافات ضد مدارس الاونروا التي تؤوي النازحين منذ اليوم الاول للعدوان قبل 57 يوما، لافتا الى ان وزارة الصحة تناشد العالم العربي والدولي لدعم القطاع الصحي مع استمرار الاستهدافات الاسرائيلية.

واوضح ان الاحتلال يطلق النار على منطقة شارع صلاح الدين الفاصل بين المحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس دون وجود الاليات والدبابات العسكرية في محاولة لفصل المحافظات عن بعضها البعض بعد ان شكل جيش الاحتلال الاسرائيلي خريطة لقطاع غزة بوجود بلوكات وارقام لكل منطقة.

وحول الوضع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة اكد ان الوضع صعب جدا وان هناك 3 مستشفيات فقط تعمل في شمال قطاع غزة وهي مستشفيات كمال العدوان والعودة والمعمداني وتخدم 800 الف مواطن دون رعاية او دواء او اغذية، بالاضافة الى وجود 5 مستشفيات تخدم اكثر من مليون ونصف في جنوب قطاع غزة.

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