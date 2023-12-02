بسعر منخفض.. علاج سرطان صيني يدخل أسواق الأدوية

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وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن سعر هذا الدواء سوف يكون أكثر بثلاثين مرة في الولايات المتحدة مقارنة بسعره في الصين، ومن المتوقع أن يشهد دواءان صينيان آخران للسرطان ارتفاعات مماثلة في الأسعار في سوق الولايات المتحدة. وحتى في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في الولايات المتحدة، فإن أسعار أدوية السرطان الصينية ستظل أقلّ بكثير من الأدوية المماثلة التي تباع في الولايات المتحدة.



ويوم الاثنين، كشفت شركة "كوهيروس بيوساينسز" في كاليفورنيا، التي دخلت في شراكة مع شركة "شنغهاي غانشي بيوساينسز" لتسويق عقار "توريباليماب"، عن سعر "لوكتورزي" وهو الاسم التجاري الذي يتم تسويقه به في الولايات المتحدة.