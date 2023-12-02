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بسعر منخفض.. علاج سرطان صيني يدخل أسواق الأدوية

بسعر منخفض.. علاج سرطان صيني يدخل أسواق الأدوية
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية تقريرا تحدثت فيه عن دواء السرطان الذي طوره علماء صينيون وحصل مؤخرًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

العالم - منوعات

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن سعر هذا الدواء سوف يكون أكثر بثلاثين مرة في الولايات المتحدة مقارنة بسعره في الصين، ومن المتوقع أن يشهد دواءان صينيان آخران للسرطان ارتفاعات مماثلة في الأسعار في سوق الولايات المتحدة. وحتى في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في الولايات المتحدة، فإن أسعار أدوية السرطان الصينية ستظل أقلّ بكثير من الأدوية المماثلة التي تباع في الولايات المتحدة.

ويوم الاثنين، كشفت شركة "كوهيروس بيوساينسز" في كاليفورنيا، التي دخلت في شراكة مع شركة "شنغهاي غانشي بيوساينسز" لتسويق عقار "توريباليماب"، عن سعر "لوكتورزي" وهو الاسم التجاري الذي يتم تسويقه به في الولايات المتحدة.

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