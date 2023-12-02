مراسل العالم.. توقعات باستمرار عدوان الاحتلال على غزة لـ3 اسابيع +فيديو

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واضاف خلال اجتماع بين وزير الخارجية الامريكي بلينكن ووزير الحرب ورئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي طلبوه بمنحهم اشهر ولكنه قال لدهم ان لديهم اسابيع، متابعا ان الاحتلال سبق ان حصل على الضوء الاخضر من الادارة الامريكية خلال المرحلة الاولى من الحرب لانجاز ما يمكنه انجازه .

واشار الى ان وزير الحرب الاسرائيلي قال خلال زيارة تفقديه لقوات الاحتلال ببعض المناطق الشمالية ان هذه العملية موسعة وسيكون هناك تكثيف للضربات وقوة المواجهة من قبل المقاومة الاسلامية وصعوبات التي يواجهها الاحتلال.

واوضح انه خلال الساعات القادمة ستشهد تل ابيب والقدس بعض التظاهرات للمستوطنيين وعائلات الاسرى يطالبون بالضغط على الحكومة لانجاز صفقة تخرج ابنائهم.

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