شاهد.. تظاهرة ضخمة في تل أبيب للضغط باتجاه صفقة تبادل الأسرى

العالم- الاحتلال

وتظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب، مساء السبت، مطالبين حكومتهم بالسعي للأفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وشهدت شوارع تل أبيب تظاهر الآلاف الذين حملوا شعارات وصورا للمحتجزين تطالب حكومتهم بإعادتهم.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان متواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وفي اليوم الـ56 من العدوان على غزة، استأنف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع دون أي أنباء عن تمديدها، وشنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق متفرقة في القطاع المحاصر اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في الوقت الذي دوت صفارات الإنذار محيط غلاف غزة.