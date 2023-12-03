الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: أميركا شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني

كنعاني: أميركا شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في معرض إشارته إلى الجولة الجديدة من هجمات الكيان الصهيوني على غزة ودعم أمريكا لهذا الكيان، قائلا: "لا شك أن الحكومة الأمريكية شريك في جرائم الحرب والقتل الجماعي والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد هذا الكيان".

العالم - إیران

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار المؤقت، استأنف الكيان الصهيوني جولته الجديدة من الهجمات على غزة أمس واليوم، الجمعة والسبت، وأسفرت الهجمات عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 600 آخرين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء السبت: اعتداء مقاتلات الكيان الصهيوني على مجمع سكني في مخيم جباليا بغزة، والذي يأوي نازحين ومشردين وقد خلف أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، وكذلك الهجوم على منطقة الشجاعية السكنية شرق غزة، وقد راح ضحيته أكثر من 60 شهيداً، تشكل صفحات سوداء ومخزية أخرى في قائمة جرائم الحرب الطويلة للكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين المضطهد خلال الخمسين يومًا الماضية.

وكان قد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، يوم السبت، عن استهداف 50 منزلاً سكنياً في الهجمات الجديدة بحي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، وسقوط 60 شهيداً في هذه الهجمات حتى الآن.

وقال كنعاني بأننا ندين بشدة هذه الجرائم الفظيعة، وأضاف: هذه الجرائم تتواصل في حين يستمر الدعم الكامل من الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني، وتتحدث بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن قيام واشنطن بتجهيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بآلاف القنابل الجديدة.

وكتب المتحدث باسم السلك الدبلوماسي على شبكة X الاجتماعية: "لا شك أن الحكومة الأمريكية شريك في جرائم الحرب والقتل الجماعي والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد هذا الكيان الغاصب."

روابط ذات صلة

کنعاني: أمريكا تتنصل عن تقديم المتورطين باغتيال الشهيد سليماني للعدالة

خارجية إيران ترد على بيان الترويكا الاوروبية بشأن صاروخ 'فتاح 2'

ايران تطالب المنظمات الدولية بإيقاف الابادة الجماعية في غزة

کنعانی: مسؤولية استمرار العدوان تقع على عاتق  أميركا والحكومات الداعمة للاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف