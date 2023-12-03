كنعاني: أميركا شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني

العالم - إیران

بعد أسبوع من وقف إطلاق النار المؤقت، استأنف الكيان الصهيوني جولته الجديدة من الهجمات على غزة أمس واليوم، الجمعة والسبت، وأسفرت الهجمات عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 600 آخرين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء السبت: اعتداء مقاتلات الكيان الصهيوني على مجمع سكني في مخيم جباليا بغزة، والذي يأوي نازحين ومشردين وقد خلف أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، وكذلك الهجوم على منطقة الشجاعية السكنية شرق غزة، وقد راح ضحيته أكثر من 60 شهيداً، تشكل صفحات سوداء ومخزية أخرى في قائمة جرائم الحرب الطويلة للكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين المضطهد خلال الخمسين يومًا الماضية.

وكان قد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، يوم السبت، عن استهداف 50 منزلاً سكنياً في الهجمات الجديدة بحي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، وسقوط 60 شهيداً في هذه الهجمات حتى الآن.

وقال كنعاني بأننا ندين بشدة هذه الجرائم الفظيعة، وأضاف: هذه الجرائم تتواصل في حين يستمر الدعم الكامل من الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني، وتتحدث بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن قيام واشنطن بتجهيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بآلاف القنابل الجديدة.

وكتب المتحدث باسم السلك الدبلوماسي على شبكة X الاجتماعية: "لا شك أن الحكومة الأمريكية شريك في جرائم الحرب والقتل الجماعي والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد هذا الكيان الغاصب."