اللواء باقري: زيارتنا للعراق تهدف لمناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية الثنائية

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في تصريح للمراسلين فور وصوله مساء السبت الى العراق بأن زيارته الى العراق تهدف لمناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين .

وأضاف: سنجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين الى البلد الشقيق والجار العراق، لقاءات مع القادة في الجيش وعدد من المسؤولين السياسيين في هذا البلد، وهدفنا من الزيارة هو مناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين .

وتابع رئيس هيئة الاركان الايرانية: ليس لدينا أية مشكلة مع دولة العراق في المجال الأمني، وهذا البلد باعتباره صديق وجار لنا نواصل معه مسار تنمية التعاون العسكري .

وأوضح اللواء باقري: حاليا توجد اعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين من الجيش العراقي يواصلون دراستهم في الجامعات العسكرية الايرانية وفي المقابل توجد ايضا إمكانية دراسة طلابنا الجامعيين العسكريين في دولة العراق .