الفنان 'ذا ويكند' يقوم بهذه الخطوة الكبيرة لدعم غزة!

العالم- فلسطين

إذ أوضح البرنامج في بيان أن المبلغ يعادل 4 ملايين طرد غذائي، ستوفر الغذاء لـ173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن التبرع المقدم من المغني الكندي سيوفر دعماً مهماً لجهود إيصال المساعدات لمليون شخص من سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.

وأكد البيان أن البرنامج قدم مساعدات غذائية لنحو 764 ألف فلسطيني حتى الآن، مبيناً أن المساعدات زادت خلال فترة "الهدنة الإنسانية" خصوصاً.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أبيل تسفاي عُين كأحد سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.

ويأتي هذة الخطوة في وقت أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض، في وقت قالت فيه "اليونيسف" إن "القطاع يعتبر اليوم مرة أخرى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل".

وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية (لقطاع غزة)، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.

من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن "ظروف الشتاء القاسية في الطريق" وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع بسبب حرب الاحتلال، كما أكدت على ضرورة أن "تقوم كل الأطراف بما في وسعها لحماية الأطفال".

وأضافت المسؤولة الأممية "مرة أخرى تعتبر غزة أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل اليوم".

وصباح الجمعة انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.