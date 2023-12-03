الجالية المسلمة في أمريكا توجه رسالة تحذيرية لــ'بايدن'

العالم - الأميركيتان

وفي مؤتمر صحفي بمدينة شيكاغو، عقد على الهواء مباشرة، قال المتحدث باسم الجالية المسلمة موجها حديثه للرئيس الأمريكي "قررنا من الآن، سحبنا دعمنا لك، واعتبر نفسك خاسر في انتخابات 2024".

وأضاف أن "هذا القرار يرجع لدعمه (بايدن) الوحشية الإسرائيلية بحق أهالي غزة، وسننظر في المرشحين لتحديد من سندعمه"، لكنه أشار في نهاية المؤتمر إلى أن الباب مفتوح أمام بايدن للعودة عن سياساته بحق أهالي غزة، بحد قوله.

وتراجعت شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوياتها خلال رئاسته بنسبة 40%، في ظل رفض أغلبية كبيرة من الناخبين لنهج إدارته في التعامل مع السياسة الخارجية، والدعم الأمريكي غير المحدود لكيان الإحتلال في حربه ضد قطاع غزة.

وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات والاعتراضات تمثلت في مظاهرات داعية لوقف إطلاق النار في غزة، واحتجاجات خطية على"سياسة الدعم الأعمى" للكيان الصهيوني.

ومن المرجح أن يلقي الغضب الأمريكي العربي والمسلم بظلاله على احتمالات إعادة انتخاب بايدن في معظم الولايات المتأرجحة عام 2024 التي فاز بها عام 2020، حيث كانت تلك المجموعات تميل إلى الحزب الديمقراطي إلى حد كبير.