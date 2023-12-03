بالصور/الإعلام العبري يكشف عن قائمة اغتيالات ضمن مخطط الإحتلال بغزة

العالم- فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "من أهم أهداف الكيان الاسرائيلي إسرائيل اغتيال 3 قادة أساسيين من حماس، وهم يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد ضيف، والرجل الثاني في الجناح مروان عيسى، بالإضافة لتحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة".

وبحسب تقديرات مطلعين على الخطط الإسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تتطلب الحملة الإسرائيلية البرية الرئيسية في غزة بضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ستكون هناك ما وصفتها المصادر بمرحلة "انتقال واستقرار"، يمكن أن تستمر حتى أواخر العام المقبل.

وأضافت الصحيفة في التفاصيل أن جنود الإحتلال في غزة تلقوا مجموعات من البطاقات عليها 52 صورة لمسؤولين كبار في حماس حيث تم توزيع 10.000 مجموعة فريدة من البطاقات على رأسهم يحيى السنوار ومحمد ضيف.